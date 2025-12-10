Denzel Dumfries e Matteo Darmian potrebbero recuperare in vista della Supercoppa Italiana della prossima settimana. Questo il quadro delineato da Tuttosport riguardo ai due esterni nerazzurri tuttora in infermeria, ormai da diverso tempo.

Riguardo al ritorno dell'olandese, in realtà c'è ancora qualche dubbio. Qualche certezza in più, invece, per quel che concerne la condizione dell'esterno italiano, che a breve dovrebbe iniziare la riatletizzazione. 

Data: Mer 10 dicembre 2025 alle 12:28
Autore: FcInterNews Redazione
