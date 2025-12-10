I voti del Corriere dello Sport rispecchiano abbastanza fedelmente la prova dell'Inter contro il Liverpool: pochi squilli, ma anche pochi errori contro un avversario ferito ma sempre di altissimo livello.

Chivu (all.) 6 Gestione dei cambi condizionata dagli infortuni di Acerbi e Calhanoglu. La sua squadra avrebbe comunque meritato qualcosa in più.

Sommer 6 Ordinaria amministrazione nel primo tempo, tempestivo in uscita fuori dall’area per intercettare un filtrante pericolosissimo per Ekitiké. Non riesce a ipnotizzare Szoboszlai.

Akanji 6,5 Recupera in extremis e si schiera regolarmente al suo posto. Viene dirottato in mezzo con l’uscita di Acerbi e se la cava grazie alla grande esperienza.

Acerbi 6 Paga dazio al primo doppio impegno da titolare nel giro di tre giorni: il flessore fa i capricci e lo costringe ad alzare bandiera bianca.

Bisseck (31’ pt) 6,5 Gettato nella mischia a freddo, si cala subito nel match con il giusto agonismo.

Bastoni 5,5 L’anticipo prezioso su Mac Allister prima dell’ora di gioco si somma a diverse letture positive fino al momento del rigore. Gara macchiata dall’ingenuità che poi ha deciso la partita.

Luis Henrique 6 Quarta di fila dal primo minuto, senza sbavature ma nemmeno grossi acuti.

Barella 7 Raccoglie la responsabilità dei calci piazzati con l’uscita di Calhanoglu e si disimpegna discretamente. Sfodera la prova di spessore che si richiede a uno del suo livello.

Calhanoglu sv Lascia il campo dopo appena una manciata di minuti per un problema all’adduttore. Perdita pesante anche per le prossime partite.

Zielinski (11’ pt) 6,5 Chiamato in causa nel ruolo che non gradisce particolarmente. La prova è comunque sufficiente.

Mkhitaryan 6 Torna titolare e Szoboszlai fa di tutto per togliergli margine di manovra. Generosissimo anche stavolta.

Sucic (38’ st) sv

Dimarco 6 Solita quantità di rifornimenti dalla sinistra, ma con un pizzico di qualità in meno. Esce quando Bradley inizia a puntarlo con una certa continuità.

Carlos Augusto (38’ st) sv

Thuram 5,5 Prova un po’ opaca, caratterizzata da più scelte sbagliate del solito. Appannato dopo il grande exploit con il Como.

Bonny (38’ st) sv

Lautaro 6,5 Suona subito la sveglia con un ruvido intervento che gli vale il giallo in apertura. Brucia Van Dijk nel finale di primo tempo, costringendo Alisson all’intervento prodigioso. L’ultimo ad arrendersi.