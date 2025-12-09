Inter-Liverpool si è conclusa con largo anticipo per Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. Il primo è uscito all'11' mentre il secondo al 31'. Secondo quanto filtra dai primi controlli e viene riportato da Sky, per il turco si tratterebbe di contrattura all'adduttore destro, mentre il guaio muscolare per il difensore sembrerebbe più serio: risentimento ai flessori della coscia destra.

Nei prossimi giorni si effettueranno approfondimenti più precisi.