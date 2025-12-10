Intervistato da Ziggo Sport, Marco van Basten non le ha mandate a dire a Momo Salah, giocatore al quale la leggenda del Milan e del calcio olandese non le manda a dire all'attaccante egiziano, giocatore dal "cervello di un insetto", come lo ha definito.

"L’anno scorso è stato straordinario" ha premesso Van Basten che poi però ha aggiunto: "Ma negli ultimi mesi ha reso molto poco. Slot è una persona diretta e sincera, mentre Salah ha iniziato ad attaccarlo e a comportarsi in modo inappropriato".