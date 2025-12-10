Nel corso della prima udienza sull'omicidio di Vittorio Boiocchi è arrivata una prima offerta di risarcimento per la famiglia della vittima da parte degli imputati, ovvero l’ex capo della Curva Nord dell’Inter Andrea Beretta, Gianfranco e Marco Ferdico, Daniel D’Alessandro e Pietro Andrea Simoncini. La somma in questione ammonterebbe ad un totale di 150mila euro, di cui 50mila già pronti ad essere versati. Lo riporta l'Adnkronos.

"La valuteremo anche se la riteniamo incongrua - la replica dell'avvocato Marco Ventura, legale della vedova di Boiocchi, Giovanna Pisu, e delle figlie che si sono costituite parti civili -. Non è una questione solo di importo ma di accertamento della verità. Non c’è alcuna volontà di uscire dal processo".