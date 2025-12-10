"È una bella sensazione vincere. Soprattutto pensando al periodo in cui ci troviamo, in cui stiamo cercando di trovare continuità e qualcosa su cui costruire. Vogliamo migliorare, essere costanti e vincere le partite". E' il commento di Virgil van Dijk ad Amazon Prime Uk dopo il successo raggiunto dal Liverpool in Champions League contro l'Inter.