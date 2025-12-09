Grande protagonista del Triplete interista del 2010, Douglas Sisenando Maicon si racconta per il Matchday Programme di Inter-Liverpool. "L’Inter mi ha lasciato tantissimo, quando vengo a San Siro è come se tornassi a casa mia, sono emozioni bellissime perché mi ricordo quello che abbiamo fatto ed è stato incredibile. Vedere Chivu sulla panchina di questo grandissimo Club è emozionante, ha fatto la storia da giocatore e spero possa fare altrettanto bene da allenatore".

Maicon si augura di vedere una serata come quelle magiche della cavalcata di quindici anni fa, proprio oggi col Liverpool. "Partite come quella contro il Liverpool richiedono la massima concentrazione perché ogni minimo errore potrebbe costare i tre punti. Il Liverpool è una squadra molto forte in questa competizione, ha avuto un momento difficile ma ha dei giocatori importanti che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Il ricordo più bello a San Siro? Sicuramente il gol in semifinale di Champions contro il Barcellona!".