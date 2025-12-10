Le pagelle di Inter-Liverpool partono con il 6 a Sommer, trafitto solo su rigore. Voto 7 ad Akanji, che va anche meglio quando esce Acerbi. Sufficiente la mezz'ora in campo dell'azzurro, che lotta senza sbavature fino all'infortunio. Voto 6 anche a Bisseck, sorpreso subito da Konaté (ma il gol è annullato) prima di prendere confidenza. Pagella da 5 per Bastoni, che legge male due lanci nei primi 20', poi inizia a spingere fino all'ingenua trattenuta sul rigore.
Luis Henrique, diligente, si ferma al 6. Così come Barella, che sfodera una bella punizione ma viene "beccato" quando si affida a un tacco in area. Non giudicabile Calhanoglu, bene Zielinski (6,5) al suo posto. Voto 5,5, invece, a Mkhitaryan, che fatica ad incidere. Sufficienza a Dimarco, che non sfrutta a pieno la scarsa propensione offensiva di Gomez.
In attacco 5,5 a Thuram, qualche tacco di troppo e mai un guizzo vincente. Lautaro è da 6. Chivu è invece da 5,5: l'Inter era stata più intraprendente a Madrid, ieri ha avuto troppo rispetto del Liverpool e i cambi forzati non hanno aiutato. Nel Liverpool 7 a Szoboszlai, 6,5 ad Alisson, Konaté, Van Dijk, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz e Slot.
Voto 5 a Zwayer: salvato dal Var sul gol annullato da Konaté, ma proprio il Var si prende la scena richiamandola sulla trattenuta leggera di Wirtz.
Autore: FcInterNews Redazione
