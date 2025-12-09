I ragazzi di Benny Carbone asfaltano un Liverpool mai davvero in partita nell'ultimo turno della league phase di Youth League. Il primo tempo vede i nerazzurri subito avanti grazie a Zarate, che conquista e trasforma dal dischetto. Poi La Torre fa doppietta con il gol dal limite al volo. Nel finale di primo tempo il rigore sbagliato da Morrison, che avrebbe potuto riaprire la gara ma che affossa i Reds. Nella ripresa non c'è partita: Misciur si fa autogol su un tiro di Putsen, Mosconi segna il 4-0 e Moressa sigla il pokerissimo. Ottima prova per i nerazzurri, che conquistano un posto tra il settimo e il sedicesimo posto. Ciò vuol dire che ai sedicesimi ci sarà una delle vincenti della fase dei campioni nazionale, tabellone parallelo alla league phase.
----------------------------
IL TABELLINO
INTER-LIVERPOOL 5-0
Marcatori: Zarate (rig, 2'), La Torre (14'), AG Misciur (68'), Mosconi (76'), Moressa (84')
INTER (4-3-3): Farronato; Ballo, Bovio, Mayé (dal 66' Mackiewicz), Marello; Venturini (dal 78' Mancuso), La Torre, Zarate (dal 22' Putsen); Zouin, Iddrissou (dal 78' Kukulis), Zouin (dal 78' Moressa). A disposizione: Pentima, Nenna, Conti, El Mahboubi. Allenatore: Benito Carbone
LIVERPOOL (4-3-3): Misciur; Ayman, O'Connor, Airoboma, Clarke (dal 75' Farkas); Upton (dal 66' Murray-Holme), Sonni-Lambie (dal 75' Inglethorpe), Pinnington; Figueroa (dal 63' Bradshaw), Kone-Doherty, Morrison. A disposizione: Bernard, Wright, Hickma, Forrester. Allenatore: Rob Page
Ammoniti: Pinnington (3')
Arbitro: J.Ostling (Svezia)
Assistenti: R.Wilde (Svezia), S.Kristensson (Svezia)
Quarto ufficiale: G.Ayroldi (Italia)
---------------------------
RIVIVI IL LIVE
17.54 - Finisce qui! L'Inter di Carbone vince 5-0 contro il Liverpool.
90' - Due di recupero.
IL GOL - Mancuso sfonda a destra dopo un paio di bei dribbling, poi serve Moressa. Mancino in diagonale che non lascia scampo a Misciur.
84' - GOOOOLLLL DELL'INTER! 5-0 di Moressa.
78' - Escono Iddrissou, Zouin e Venturini, entrano Kukulis, Moressa e Mancuso.
IL GOL - Sbaglia con i piedi Misciur, raccoglie palla La Torre che parte. Arrivato in area serve Mosconi, che stoppa con il destro e fa 4-0 con il sinistro.
76' - GOOOOL DELL'INTER! Dilaga l'Inter! Gol di Mosconi, 4-0!
75' - Cambi nel Liverpool. Esce Clarke per Farkas e Sonni-Lambie per Inglethorpe.
IL GOL - Putsen si gira bene nella zona del limite dell'area di rigore, sul centrodestra. Il suo tiro a incrociare colpisce il palo interno e rimbalza sulla schiena del portiere. Palla in porta.
68' - GOOOOOOLLLL DELL'INTER! Autogol di Misciur su bella conclusione di Putsen. 3-0 e risultato congelato.
67' - Palo di Mosconi! L'esterno nerazzurro semina il panico, rientra sul sinistro e calcia sul primo palo: montante e palla sul fondo.
66' - Cambia anche l'Inter. Esce Mayé, entra Mackiewicz, mentre il Liverpool toglie Upton per Murray-Holme.
63' - Infortunio per Mayé, in campo i sanitari. Uscito intanto Figueroa, al suo posto Bradshaw.
60' - Gestisce palla l'Inter, che accetta la pressione del Liverpool per trovare poi spazi.
53' - Grande accelerazione di Zouin. Il giocatore marocchino fa sessanta metri palla al piede, lo ferma all'ultimo Airoboma.
49' - Figueroa in acrobazia: palla alta dopo il cross di Upton.
46' - Subito al tiro Mosconi. La sua conclusione da fuori area è insidiosa ma Misciur blocca.
17.07 - Si riparte senza cambi. Via alla ripresa.
L'Inter di Carbone gioca un ottimo primo tempo e chiude sopra 2-0 contro il Liverpool. Succede tutto nel primo quarto d'ora, almeno per quanto riguarda i gol. Prima Zarate conquista e trasforma un rigore dopo meno di due minuti, poi La Torre pesca il gran gol da fuori per il raddoppio. Nella seconda parte le occasioni non mancano: Venturini e Zouin sfiorano il 3-0. Il Liverpool, dal canto suo, ha sbagliato un rigore con Morrison, mentre Kone-Doherty ha trovato sulla sua strada un ottimo Farronato. Partita comunque godibile e Inter meritatamente in vantaggio.
16.51 - Fischia due volte Ostling: finisce 2-0 il primo tempo di Inter-Liverpool.
45'+3 - Clamorosa occasione per l'Inter! Zouin arriva al tiro con il sinistro, è bravissimo Ayman a salvare sulla linea di porta con l'estremo difensore battuto.
45'+1 - O'Connor arriva al tiro in corsa: colpisce però Figueroa, nulla da fare per la sua conclusione, che era ben indirizzata.
45' - Bella combinazione tra Marello e Zouin, il marocchino arriva in area di rigore e calcia di piattone. Para a terra Misciur. Ci saranno tre di recupero.
43' - Farronato salva ancora il 2-1. Morrison parte dopo una carambola tra Marello e La Torre, Farronato con i piedi sul tiro rasoterra respinge.
39' - Venturini vicinissimo al 3-0! L'Inter riparte bene in contropiede e ha la possibilità di colpire con Venturini, che dal limite dell'area prova il tiro a giro. Palla fuori di poco.
37' - Morrison ci prova ancora da fuori: blocca Farronato.
36' - Palo! Sbaglia Morrison, che aveva spiazzato Farronato ma ha aperto troppo il piattone. Si resta 2-0.
35' - Rigore per il Liverpool. Morrison entra in area dalla destra e colpisce il braccio di Marello. Tirerà lo stesso Morrisson.
31' - Morrison attacca da destra: Putsen è bravo in extremis a fermarlo e mettere in angolo in scivolata. Sembra aver trovato equilibrio ora il Liverpool, che comunque non ha ancora creato niente di pericoloso.
27' - Resta a terra Misciur, portiere del Liverpool, per un problema verosimilmente muscolare. Negli ultimi minuti non è successo granché, l'Inter continua a muovere la palla, i Reds si difentono meglio di quanto facevano poco fa e rendono la vita un po' più difficile ai nerazzurri.
22' - Cambio nell'Inter. Zarate non ce la fa, esce e al suo posto entra Putsen.
17' - Occasione Liverpool! Zarate sbaglia in costruzione e il Liverpool può ripartire, Figueroa e Kone-Doherty arrivano in area di rigore, a tirare è il secondo: bravo Farronato a distendersi.
IL GOL - Marello batte il corner verso il limite dell'area, La Torre si coordina dopo lo stop di petto e calcia di controbalzo sul palo a incrociare: bellissimo gol.
14' - GOOOOOOLLLLLLL DELL'INTER! La Torre! Golazo del centrocampista nerazzurro.
14' - Colpo di testa di Bovio su sviluppo di corner. Ayman devia di nuovo in calcio d'angolo.
8' - Avvio tendente alla perfezione dei nerazzurri, che arrivano ancora sul fondo con Ballo. Il suo cross viene messo fuori, Venturini viene fermato sulla seconda palla.
6' - Mosconi spreca la palla del 2-0. L'esterno nerazzurro scappa via sulla fascia su suggerimento di Bovio, si invola verso l'area ma apre troppo il piattone. Palla larga di poco.
3' - Ammonito Pinnington, autore di un fallaccio su Zarate alla ripresa del gioco.
IL GOL - Zarate apre il piattone, il portiere Misciur intuisce ma non pare: 1-0 per i nerazzurri.
2' - GOOOOOL DI ZARATE! PERFETTO DAL DISCHETTO! 1-0 per l'Inter!
1' - Rigore per l'Inter! Zarate si inserisce e crossa: fallo di mano di Clarke.
16.02 - Si comincia, primo pallone per il Liverpool.
15.58 - Squadre in campo a Interello. Inter in nerazzurro, con Iddrissou capitano. Liverpool invece con i tradizionali completi Reds.
Partita decisiva per la Primavera di Benny Carbone: l'Inter sfida il Liverpool nell'ultimo turno del girone di Youth League. Ai nerazzurri serve una vittoria per ipotecare aritmeticamente il passaggio del turno e accedere al turno successivo, anche se con un pari ci sarebbe la ragionevole certezza di conquistare un posto alla fase successiva. In caso di sconfitta bisognerà aspettare le partite di domani. Ecco le formazioni per la gara, calcio d'inizio ore 16.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 18:53 videoU20, Carbone: "Abbiamo meritato la qualificazione. Partita positiva, i ragazzi sono stati meravigliosi"
- 18:39 Youth League - Gli Up&Down di Inter-Liverpool: grande prova per i nerazzurri, il migliore in campo è La Torre
- 18:24 Champions League, Taremi entra e salva l'Olympiacos: assist decisivo, i greci battono 1-0 il Kairat Almaty
- 18:10 Sky - Akanji recuperato. L'ex City dovrebbe partire dall'inizio contro il Liverpool
- 17:55 Malagò: "La cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026 pietra miliare della storia di San Siro"
- 17:43 Youth League - Che Inter! Dominio contro il Liverpool e goleada: finisce 5-0 per i ragazzi di Carbone
- 17:40 Scudetto, Inter sempre davanti a tutte nelle quote. Scivolano ancora Roma e Juventus
- 17:25 Csiszar: "Inter, gruppo sano e pronto a dare tutto. Famiglia e tifosi mi caricano: vi racconto un aneddoto"
- 17:11 Santa Margherita lancia la nuova special edition dedicata all'Inter. Con annesso un concorso
- 16:56 Bel colpo per l'Under 17 di Handanovic: battuta 2-1 in trasferta la capolista Hellas Verona
- 16:43 Milan, escluse lesioni muscolari per Leao. Il portoghese ha già iniziato le terapie
- 16:29 Inter-Como, Luis Henrique svetta su tutti. Poi è gran lotta per il podio
- 16:14 Disponibile da oggi il Winter Pack coi biglietti per Napoli, Lecce e Pisa: prezzi da 19 euro
- 16:00 Sabatini: "Chivu all'Inter ha fatto una rivoluzione gentile. È un personaggio da preservare"
- 15:45 Mourinho: "Conte tra i più bravi dal punto di vista della preparazione. Ed è molto esigente sul mercato"
- 15:31 Caso Salah, Di Canio: "Atto egoistico enorme del giocatore, con il Liverpool la storia è finita"
- 15:17 Milan-Como, ipotesi Perth verso il tramonto: troppo stringenti i paletti delle federazioni locali
- 15:02 Salah non convocato per Inter-Liverpool, Xabi Alonso: "Non spetta a me valutare la decisione"
- 14:48 Marcatori Inter-Liverpool, Lautaro e Thuram in cima alla lavagna. Occhio alla voglia di gol europeo di Isak
- 14:35 Lautaro Martinez faro dell'attacco della Top XI di giornata. Citati altri due interisti
- 14:20 Sky - Inter-Liverpool, Akanji sta meglio: convocazione possibile. Formazione, dubbio a destra per Chivu
- 14:06 Verso Inter-Liverpool, i cancelli di San Siro aprono alle 19: tutte le informazioni utili per i tifosi
- 13:53 Bookies - Inter in vantaggio sul Liverpool, ma per i risultati esatti le ipotesi preferite sono a segno 'X'
- 13:38 Tensioni Iran-Usa, Taremi rischia di saltare la Coppa del Mondo: il punto
- 13:25 Michieletto: "Vedrei bene Bisseck pallavolista. Io e Romanò come la ThuLa? All'inizio volevo fare Dimarco"
- 13:10 Giaretta, DS Pafos: "Che storia Zielinski. Preso per 100mila euro e venduto al Napoli per 18 mln"
- 13:03 videoTempo di pranzo UEFA per l'Inter e il Liverpool: le immagini dell'arrivo delle due delegazioni
- 12:57 Balotelli: "Mou stava provando il tridente con me, Eto'o e Milito per Madrid. Poi cambiò idea"
- 12:42 CdS - Inter sempre lassù pure con Chivu: non era scontato. Battere oggi il Liverpool significherebbe...
- 12:28 GdS - Inter-Liverpool, fasce decisive: occhio soprattutto al duello Dimarco-Szoboszlai
- 12:13 Salah e il Liverpool, la diatriba corre sui social: autoscatto polemico dell'egiziano in palestra
- 12:00 Il giorno di INTER-LIVERPOOL, le ULTIME e la PROBABILE: dubbio AKANJI. CAMBIO a DESTRA?
- 11:45 Inter-Liverpool in Youth League, il vice allenatore dei Reds Wiles: "Vogliamo una buona prestazione"
- 11:30 Sacchi: "Napoli e Inter le più attrezzate per vincere lo scudetto, ma il Milan senza coppe può avere un vantaggio nel periodo decisivo"
- 11:16 Bergomi e la passione Liverpool: "Nasce tutto grazie alla RAI. Chi può far male ai Reds? Dico Thuram"
- 11:02 Berenbruch: "Mi ispiro a un ex interista. In nerazzurro dai 15 anni, ho imparato che..."
- 10:48 Maicon: "Emozionante vedere Chivu in panchina. Ecco il mio ricordo più bello a San Siro"
- 10:34 Akanji: "Ecco il mio compito nell'Inter. Se potessi ruberei la qualità tecnica di due miei compagni"
- 10:20 Oriali: "Mou e Conte fuoriclasse. L'Inter una seconda pelle, non vorrei mai giocare con loro. Sarei rimasto, ma..."
- 10:06 Condò: "Il Milan si iscrive per lo Scudetto. Napoli e Inter universalmente considerate migliori, ma..."
- 09:52 TS - Akanji, l'ora del dubbio: tutte le idee di Chivu per la difesa. Mkhitaryan torna dal 1'
- 09:38 TS - Inter-Liverpool, sfida nella sfida tra i reparti offensivi: i numeri del confronto
- 09:24 TS - Inter, tre motivi per vincere contro il Liverpool. Chivu può sorpassare ancora Inzaghi
- 09:10 CdS - Dubbio Akanji: farà il possibile. Per Dumfries il rientro non pare imminente
- 08:56 GdS - Doppia sfida Italia-Inghilterra: c'è una differenza imbarazzante, ma Chivu...
- 08:42 Il doppio ex Coutinho: "Inter e Liverpool hanno Dna vincente. Chivu? Cristian è davvero un leader. Carlos Augusto e Luis Henrique..."
- 08:28 Ince: "Inter pronta al decollo, ma occhio al Liverpool. Chivu? Posso dire che..."
- 08:14 GdS - Confermato Acerbi, Carlos Augusto a destra: la probabile formazione
- 08:00 Preview Inter-Liverpool - Chivu non smonta la Thu-La. Dubbio Akanji
- 07:30 Arriva la nuova versione dell'app di FcInterNews: cosa c'è di nuovo
- 00:00 Cancellati definitivamente gli incubi post Monaco
- 23:50 Arzignano, Mattioli dopo il pari con l'Inter U23: "Gli abbiamo lasciato meno spazio"
- 23:45 Adani ribadisce: "L'Inter di sabato uno spettacolo di completezza e occupazione degli spazi"
- 23:30 M. Orlando: "Quanto l'Inter gioca come contro il Como, non ce n'è per nessuno"
- 23:26 Milan, Landucci: "Questa squadra non molla mai. Leao? Domani mattina farà gli esami"
- 23:15 A San Siro un'altra grande notte europea. Inter-Liverpool da spettacolo: momenti diversi, ambizioni elevate
- 23:00 Genoa, De Rossi: "Vogliamo allontanarci dalla zona retrocessione. Norton Cuffy? Ha la fisicità da big europea"
- 22:49 L'Inter traslocherà a Monza per i quarti di Coppa Italia: San Siro occupato dalle Olimpiadi invernali
- 22:45 Il Milan compie una grande rimonta e torna in testa alla classifica: finisce 2-3 contro il Torino
- 22:30 Morata: "La frustrazione pesa. Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare il Como"
- 22:15 Akinsanmiro, a Pisa crescita costante. E ora andrà in Coppa d'Africa: la conferma di Gilardino
- 22:00 Lautaro on fire, a San Siro ha sempre segnato in Champions nel 2025: 8 gol in 5 partite
- 21:45 San Siro insuperabile in Champions, l'Inter non perde da 18 partite: è la striscia più lunga nella storia
- 21:30 Passaggi a rompere la linea nella trequarti avversaria: Calhanoglu terzo in questa Champions League
- 21:15 Expected goals (senza rigori) e tiri in porta: Inter e Liverpool al comando in questa Champions League
- 21:00 Verso Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea: divieto di somministrazione e vendita di alcol a Milano e Bergamo
- 20:45 Luis Henrique si sblocca, il retroscena della Roma e la volontà dell'Inter: lo scenario a gennaio
- 20:30 Età e costi, la pista Vicario si complica. Occhio a Atubolu per la porta: la situazione
- 20:21 Liverpool, Alisson in conferenza: "Salah? Situazione non facile. L'Inter sta facendo bene da tempo. Sommer è un ottimo portiere"
- 20:15 Sky - Dubbio Akanji-Acerbi, a centrocampo riecco Mkhitaryan. Luis Henrique verso la conferma: la probabile