L'episodio del discusso calcio di rigore concesso agli inglesi per leggera trattenuta di Bastoni su Wirtz al centro dell'analisi di una buona partita condotta dai nerazzurri, ma che escono ingiustamente dal campo con zero punti Ne parla come di consueto Andrea Bosio del Podcast post partita: a seguire la puntata odierna. Buon ascolto.

Sezione: Focus / Data: Mer 10 dicembre 2025 alle 16:42
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
