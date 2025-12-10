Con quello di ieri, sono 5 i ko stagionali nei big-match: l'Inter ha un problema quando si alza il livello? Sì, almeno secondo la Gazzetta dello Sport. "L’accerchiamento finale all’arbitro tedesco Zwayer per la sua invenzione allegra di qualche minuto prima, con tanto di Lautaro disperato e sbracciante e Kolarov ammonito nel mischione, è ampiamente giustificata, ma la vera Inter non si è vista quasi mai contro il Liverpool, ancor prima del casus belli: i Reds non sono neanche lontanamente la macchina diabolica della stagione passata, ma anche l’Inter non aveva la stessa baldanza di sabato scorso, al netto del rivale di taglia inferiore. Il rigore gentilmente donato a Szoboszlai ha avvelenato la supersfida di Champions e cambiato la prospettiva, oltre che il risultato, ma alla fine, per una volta di più, i nerazzurri di Chivu hanno terminato un big match con un pugno di mosche ronzanti in mano".

Secondo la rosea, urge un salto di qualità proprio nei match clou. "Al cammino italiano si è affiancato quello europeo, alle cadute in Serie A si sono aggiunte quelle in Champions League, ed ecco servito il grande punto interrogativo della stagione: i nerazzurri non possono pensare di essere vincenti se non riescono a dominare anche negli scontri diretti", si legge.