Tiago Gabriel è uno dei tanti nomi circolati in orbita Inter per la difesa del futuro. Del classe 2004 del Lecce parla ai microfoni di Tutto Mercato Web il suo presidente, Saverio Sticchi Damiani: "In questo avvio di stagione Tiago ha avuto numeri impressionanti: palloni recuperati, contrasti vinti, senza mai un cartellino giallo. È efficace grazie alle sue qualità tecniche e fisiche, e questo fa capire che, per la sua età, ha un rendimento fuori dal normale. È un ragazzo da seguire nel suo processo di crescita, senza fretta, perché ha ancora tanto da imparare".

Sul difensore portoghese c'è anche la Juventus: "È prematuro parlarne, ma sicuramente posso dire che ha suscitato l’interesse di tanti”, ha concluso il numero uno giallorosso.