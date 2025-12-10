Nessun punto tra Atletico Madrid e Liverpool e ora ci saranno Arsenal e Borussia Dortmund. Si complica il cammino dell'Inter in Champions League, come riporta oggi Tuttosport. Il comune denominatore delle ultime due sconfitte europee è che sono maturate sul gong per un errore difensivo. Ieri per una trattenuta di Bastoni in area interista, un "rigorino" fischiato per una trattenuta a causa della quale (secondo l'articolo in cui si parla della partita) Zwayer non poteva esimersi dall'indicare il dischetto, una volta chiamato al monitor. Sarebbe stato sufficiente che Bastoni tenesse le mani a posto, è la valutazione del quotidiano.

Prima, una partita in cui i nerazzurri hanno difettato in personalità fino al gol annullato a Konaté. L'episodio ha svegliato la truppa interista, insieme all'ingresso di Bisseck per l'infortunato Acerbi. Da lì all'intervallo sono arrivate le occasioni migliori. Copione simile nella ripresa: possesso palla sterile dei Reds e Inter che però resta sulle sue. Fino al rigore.

Gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi, è l'ulteriore accusa di Tuttosport, dimostrerebbero come sia improcrastinabile la necessità di svecchiare la rosa...