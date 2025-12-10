"È un risultato enorme". Così Andy Robertson commenta ad Amazon Prime Uk il successo del Liverpool sull'Inter. "Sapevamo di trovarci in una situazione difficile, contro una squadra che sta attraversando un buon momento. Dovevamo dimostrare di essere combattivi e di resistere. Mantenere la porta inviolata è stato fondamentale e poi siamo andati a segnare".
"Ne avevamo tutti bisogno (della vittoria, ndr) - aggiunge -. Sappiamo che i risultati e le prestazioni non sono stati sufficienti. È importante che questo club sia in Champions League, quindi è stato un risultato enorme per tutti noi".
Il terzino dei Reds esprime poi il suo punto di vista sulla leggera trattenuta di Bastoni su Wirtz: "Sembrava soft, sembrava davvero soft, ma in qualsiasi altro punto del campo probabilmente viene concesso il fallo. Quindi per fortuna ce l'abbiamo fatta".
