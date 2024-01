Grande rimonta dell'Inter Femminile ai danni della Fiorentina nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. All’Arena Civica di Milano, le nerazzurre, sotto di due lunghezze dopo neanche mezzora (al 3' Longo, al 28' autogol di Bowen), reagiscono sul tramonto di primo tempo grazie al graffio di Michele Cambiaghi al 42', per poi completare l'opera con il pareggio firmato da Elisa Polli nella ripresa, allo scoccare del 65'. Sentenza rimandata a martedì 6 febbraio, quando al Viola Park andrà in scena la sfida di ritorno.

IL TABELLINO:

INTER-FIORENTINA 2-2

Marcatori: 3' Longo (F), 28' aut. Bowen (F), 42' Cambiaghi (I), 65' Polli (I).

INTER (3-5-2): 21 Cetinja; 13 Merlo, 19 Alborghetti, 3 Bowen; 25 Thøgersen, 23 Magull, 27 Csiszar (4 Pedersen 62'), 6 Santi, 14 Robustellini; 99 Jelcic (9 Polli 62'), 36 Cambiaghi (11 Bonfantini 83'). A disposizione: 12 Piazza, 7 Bugeja, 18 Pandini, 43 Tironi, 47 Fadda, 55 Tomter. Coach: Rita Guarino.

FIORENTINA (4-3-3): 24 Baldi; 16 Erzen (3 Spinelli 72'), 23 Georgieva, 34 Agard, 44 Faerge; 21 Severini, 18 Johannsdottir (4 Cinotti 86'), 10 Catena; 7 Longo (9 Hammarlund 62'), 17 Janogy (20 Mijatovic 62'), 87 Boquete (14 Toniolo 72'). A disposizione: 1 Schroffenegger, 22 Lundin, 30 Zanoli, 55 Russo. Coach: Sebastian De La Fuente.

Ammoniti: Johannsdottir (F), Magull (I), Robustellini (I).

Arbitro: Delrio Assistenti: Rigattieri; Rignaniese IV Ufficiale: Bozzetto