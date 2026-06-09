Denzel Dumfries non vuole ancora definirsi un giocatore del Real Madrid, nonostante ormai il suo passaggio ai blancos sia il segreto di Pulcinella. L'ormai ex giocatore dell'Inter, dopo aver giocato per intero l'amichevole contro l'Uzbekistan, ha risposto così al cronista di ESPN che lo ha incanzato con le domande sul suo futuro: "Adesso non posso commentare. Tutta la mia attenzione è rivolta alla Nazionale e ai Mondiali, che sono il palcoscenico più importante", le sue parole. Prima di alludere a un suo trasferimento alla corte di José Mourinho dopo i Mondiali: "Se merito i complimenti? Dico solo che non posso dire nulla al riguardo ora, ma ovviamente sono felice. Ora, però, siamo qui con una missione". 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 09 giugno 2026 alle 00:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.