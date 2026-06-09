Denzel Dumfries non vuole ancora definirsi un giocatore del Real Madrid, nonostante ormai il suo passaggio ai blancos sia il segreto di Pulcinella. L'ormai ex giocatore dell'Inter, dopo aver giocato per intero l'amichevole contro l'Uzbekistan, ha risposto così al cronista di ESPN che lo ha incanzato con le domande sul suo futuro: "Adesso non posso commentare. Tutta la mia attenzione è rivolta alla Nazionale e ai Mondiali, che sono il palcoscenico più importante", le sue parole. Prima di alludere a un suo trasferimento alla corte di José Mourinho dopo i Mondiali: "Se merito i complimenti? Dico solo che non posso dire nulla al riguardo ora, ma ovviamente sono felice. Ora, però, siamo qui con una missione".