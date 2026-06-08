Nemmeno la sconfitta elettorale di Hakan Safi, il candidato alla presidenza del Fenerbahçe che nelle ultime ore aveva sbandierato l'accordo fatto con Hakan Calhanoglu in vista di un futuro ingaggio in caso di elezione, ha placato le voci sul futuro del centrocampista turco lontano dall'Inter. Sì, perché pure Aziz Yıldırım, nuovo numero uno dei gialloblu, sembra avere tutta l'intenzione di fare un tentativo per portare Calha a Istanbul, tanto da aver contattato, secondo A Sport, l'entourage dell'ex giocatore del Milan.

Altra telenovela in vista? Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, non ci sono gli elementi per pensare a uno scenario simile a quello della scorsa estate, quando il Galatasaray rimase con le mani vuote dopo un lungo corteggiamento. L’intoccabilità del giocatore è una scelta sia dirigenziale, ma anche tecnica, con la benedizione di Cristian Chivu che vuole tenersi stretto il perno del centrocampo, il cui contratto scade nel 2027. L'Inter, insomma, non ha intenzione di allacciare contatti col Fener, indipendentemente dal presidente di turno.

E ieri, in tal senso, il diesse Piero Ausilio era stato chiaro sul tema: "Spero porti bene come la scorsa stagione: se per una telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale. Poi, c'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter lo vuole tenere, non penso quelle dichiarazioni abbiano un significato e un seguito", le sue parole.