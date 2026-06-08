Secondo quanto svelato da Sportitalia, Andrea Cambiaso potrebbe diventare un’opzione di mercato prioritaria per l'Inter, qualora l’assalto a Marco Palestra non dovesse andare a buon fine per le richieste economiche alte dell'Atalanta. In tal senso, potrebbe diventare valida con la Juventus l'ipotesi di scambio con Carlos Augusto, nome valido esattamente come Davide Frattesi, profilo che piace a Luciano Spalletti. Confermato, dunque, l'apprezzamento dei nerazzurri per l'esterno della nazioanle italiana, che può giocare indifferentemente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 08 giugno 2026 alle 23:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.