Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A, parlando anzitutto del recupero dal suo infortunio, ma non solo: "È stato un percorso di conoscenza e maturità. Bisogna andare oltre questi momenti, altrimenti diventa un problema e non riesci. Idoli? Ne ho tanti. Da piccolo ero bello agitato perché non stavo mai fermo, ma sempre nei limiti: mi sono calmato. Con mia mamma ho un rapporto speciale, poi lei mi ha seguito ovunque e mi ha sempre sostenuto”. Il sogno? “Vincere uno scudetto”, ha detto il centravanti classe '99 dei nerazzurri.