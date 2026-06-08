Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A, parlando anzitutto del recupero dal suo infortunio, ma non solo: "È stato un percorso di conoscenza e maturità. Bisogna andare oltre questi momenti, altrimenti diventa un problema e non riesci. Idoli? Ne ho tanti. Da piccolo ero bello agitato perché non stavo mai fermo, ma sempre nei limiti: mi sono calmato. Con mia mamma ho un rapporto speciale, poi lei mi ha seguito ovunque e mi ha sempre sostenuto”. Il sogno? “Vincere uno scudetto”, ha detto il centravanti classe '99 dei nerazzurri.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 08 giugno 2026 alle 23:25
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione