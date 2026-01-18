Subito dopo il triplice fischio di Inter-Juventus Women, Gianpiero Piovani, allenatore delle nerazzurre, esprime la sua soddisfazione per questo successo molto importante ai microfoni di RAI Sport: "Sono felice per le ragazze, sono tornate alla grande dopo la sosta dimostrando che ci tenevano a questa vittoria. Quando hai una rosa profonda si vede come riesci a fare qualcosa in più". Dopo questa battuta, Piovani dedica un pensiero a Rocco Commisso, "una figura che ha dato tanto al calcio femminile".