È arrivata quest'oggi la notizia del rinnovo fino al 2028 con l'Inter per Lina Magull, l'esperta centrocampista tedesca dell'Inter Women di Gianpiero Piovani che ha deciso di legarsi ulteriormente al club nerazzurro. Dopo la firma del nuovo contratto, Magull rilascia la consueta intervista ai canali ufficiali dell'Inter:
Come ti senti in questo momento?
"Benissimo, sono felice che abbiamo trovato un modo per continuare a stare insieme. Mi trovo bene a Milano, ormai sono qui da quasi due anni. Sono arrivata in inverno, è sempre difficile aggregarsi a metà stagione. Ma credo che abbiamo compiuto grandi progressi negli ultimi due anni. Credo fortemente che c'è ancora tanto potenziale in questa squadra. Poi mi piacciono molto le persone qui, mi hanno accolto molto bene e mi hanno aiutato in tutto, non solo nel calcio e nella vita. Lo apprezzo molto, sono felice di essere qui".
Quanto ha influito questa fiducia del club nella tua decisione di rinnovare?
"Tantissimo. Come ho detto mi piacciono molto le persone che ci sono qui e questa è la cosa più importante, sentirsi a proprio agio nel club dove giochi con brave persone intorno che perseguono gli stessi obiettivi e hanno la stessa mentalità. Quindi il club è parte di questa decisione".
Sei cresciuta molto in questo ambiente, quanto pensi di essere cambiata rispetto ai tuoi primi giorni qui?
"Penso di essere cambiata nel senso di essere più equilibrata. Ho anche avuto modo di trovare me stessa nel modo di giocare, poi come persona cresci sempre in qualche modo. Quando lasci la tua comfort zone e incontri un nuovo Paese, nuova gente, una nuova cultura e un nuovo stile di calcio cresci molto come persona. Ho trovato il mio equilibrio nella vita, questa è la cosa più importante per me".
Che obiettivi ti poni personalmente e come squadra?
"Personalmente, vorrei vincere qualcosa con questa squadra. Ancora non è successo ma ho fiducia che in futuro avremo la possibilità di farlo. Questa è anche l'idea del club, io voglio fare la mia parte dando il massimo in campo. Anche se ho 31 anni c'è sempre qualcosa da imparare e spazio per crescere, voglio essere costante nelle mie prestazioni ed essere una leader per le ragazze e aiutare tutti a raggiungere grandi obiettivi".
Un messaggio per i tifosi?
"Apprezzo tutti i nostri tifosi, non vediamo l'ora di giocare davanti a loro. Speriamo che ancora più gente possa venire a vederci e tifarci, può aiutarci nel modo in cui giochiamo. Sono molto felice di vedere tante persone intorno a noi".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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