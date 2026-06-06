Ampia intervista dalla Gazzetta dello Sport anche a Federico Chiesa, che si concede una chiacchierata sincera e anche a tratti umana con il principale quotidiano sportivo d'Italia, Nazione dove il centrocampista del Liverpool vorrebbe tornare. "Voglio giocare, se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove. Il primo anno di Liverpool non ho praticamente giocato e nell’ultimo poco e nulla. Andrò in ritiro negli Usa, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo", ha detto l'ex Juventus alla Rosea dove poi svela anche qualche aneddoto di mercato che riguarda un suo attuale compagno di squadra legato ad un'italiana in particolare. Ogni riferimento a Curtis Jones è puramente non casuale...

Il Como è una possibilità?

"Sono aperto a tutto, l’importante è giocare. Non ho la presunzione di dire: devo essere titolare. Sono pronto a giocarmi il posto, ovunque. Fabregas è un allenatore top, nessuno si sarebbe mai immaginato un Como così: squadra bella anche da vedere. Però mi è dispiaciuto che in Champions non sia andata la Juve" ha detto sul suo futuro prima di lasciarsi scappare lo spoiler che fa piacere agli interisti.

In Italia si guarda al Liverpool: l’Inter punta Jones, la Juve non perde le speranze per Alisson.

"Jones mi ha chiesto solo come si vive in Italia. Gli ho detto che si sta benissimo e il meteo è migliore di Liverpool, che a parte quello è un posto speciale. Jones è davvero forte tecnicamente, fa bene l’Inter a pensarci. Alisson? Da quello che sento, resta in Inghilterra: poi vediamo. Parliamo di uno dei migliori cinque portieri al mondo. È un leader fantastico, ha vinto tutto e fa la differenza in campo e nello spogliatoio".