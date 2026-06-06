In Slovenia cresce l’attenzione attorno a Luka Topalovic, centrocampista classe 2006 di proprietà dell’Inter, al centro non solo per le sue qualità tecniche ma anche per il possibile “cambio di nazionale”.

Pressioni e concorrenza tra nazionali

Il giocatore, ancora senza esordio nella Nazionale maggiore, è infatti seguito con grande interesse anche da Croazia e soprattutto Bosnia, che potrebbero tentare di convincerlo a rappresentare un’altra selezione in futuro.

Le parole del ct della Slovenia

A chiarire la situazione è intervenuto il commissario tecnico della Slovenia, Boštjan Cesar, che ha invitato alla calma pur riconoscendo l’attenzione sul caso: “Mi chiedete quando verranno convocati anche Leo Rimac e Luka Topalovic... Anche se giocassero ora, ovviamente non basterebbe a risolvere il dilemma, dato che le amichevoli non contano a questo proposito. Ma state tranquilli, li conosco bene. Quando sarà il momento giusto, anche Leo Rimac e Luka Topalovic verranno convocati in Nazionale. Potete credermi”.

Un talento conteso

Topalovic è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio nerazzurro, e proprio questo lo rende un profilo osservato con attenzione anche al di fuori dei confini sloveni. La possibilità di una scelta di nazionale diversa rappresenta un tema delicato per il suo futuro internazionale.