"Il figliol prodigo è tornato a casa", scrive la Gazzetta dello Sport tra le colonne dell'edizione odierna che nel suo spazio dedicato al mercato dell'Inter. "Ma non è ancora chiaro se potrà restarci", continua facendo il punto della situazione su Aleksandar Stankovic che "in cuor suo" spera di restare a casa, lì dove è appena tornato alla modica cifra di 23 milioni di euro. Il costo sostenuto dall'Inter per riacquistarlo dal Bruges.

Nella sua parentesi belga, il figlio d'arte "ha lavorato su peso, muscoli, elasticità ed è migliorato nella tecnica. Così per questo centrocampista quasi 21enne c’è la fila di squadre di Premier, con un paio di tedesche a ruota: anche per questo il club ha deciso di riportarlo a casa". Ma nella decisione di farlo 'rimpatriare', "l'alto gradimento di Chivu" ha pesato e non poco. L'ex compagno di papà Deki, "vorrebbe valutarlo in ritiro e poi, chissà, ma il mercato bussa alla porta e l’Inter non direbbe no a proposte intorno ai 40 milioni che, probabilmente, arriveranno".