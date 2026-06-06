Gian Piero Gasperini ha chiarito subito una delle sue priorità per il futuro della Roma: trattenere Gianluca Mancini. Dopo un confronto diretto tra i due, è emersa la volontà reciproca di proseguire insieme, tanto che Gasperini ha dichiarato pubblicamente che il difensore non lascerà il club, nonostante l’interesse dell’FC Internazionale Milano. Il tecnico considera Mancini uno dei pilastri su cui costruire la nuova Roma e vorrebbe mantenere anche altri giocatori importanti come Manu Koné e Evan Ndicka.

Il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico dovrà occuparsi soprattutto delle situazioni di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. E a proposito del difensore il Corriere dello Sport specifica, freddando di fatto le residue ssperanze dei nerazzurri: "Il centrale ha un’intesa per estenderlo fino al 2029 con opzione al 2030. Lo stipendio è destinato a crescere: dai 3 milioni netti attuali a una cifra che certamente supererà i 3,5, con diversi bonus legati al rendimento", si legge sul quotidiano romano che poi sottolinea come le ufficialità siano state rinviate per motivi legati al bilancio e alle scadenze UEFA, ma la nuova stagione della Roma "non comincerà senza un annuncio su Mancio".