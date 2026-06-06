Gian Piero Gasperini ha chiarito subito una delle sue priorità per il futuro della Roma: trattenere Gianluca Mancini. Dopo un confronto diretto tra i due, è emersa la volontà reciproca di proseguire insieme, tanto che Gasperini ha dichiarato pubblicamente che il difensore non lascerà il club, nonostante l’interesse dell’FC Internazionale Milano. Il tecnico considera Mancini uno dei pilastri su cui costruire la nuova Roma e vorrebbe mantenere anche altri giocatori importanti come Manu Koné e Evan Ndicka.

Il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico dovrà occuparsi soprattutto delle situazioni di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. E a proposito del difensore il Corriere dello Sport specifica, freddando di fatto le residue ssperanze dei nerazzurri: "Il centrale ha un’intesa per estenderlo fino al 2029 con opzione al 2030. Lo stipendio è destinato a crescere: dai 3 milioni netti attuali a una cifra che certamente supererà i 3,5, con diversi bonus legati al rendimento", si legge sul quotidiano romano che poi sottolinea come le ufficialità siano state rinviate per motivi legati al bilancio e alle scadenze UEFA, ma la nuova stagione della Roma "non comincerà senza un annuncio su Mancio".

Sezione: Rassegna / Data: Sab 06 giugno 2026 alle 10:08
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi