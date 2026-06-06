Ieri l'Inter ha annunciato il ritorno a casa di Aleksandar Stankovic, per il quale è stata esercitata la recompra da 23 milioni di euro dopo i 10 incassati dal Club Bruges nella passata stagione. Il serbo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031, ma ad oggi la permanenza a Milano non è ancora certa. 

Tanti club in fila 

Ad accorgersi della crescita del figlio di Dejan ci sono anche diversi club in giro per l'Europa, su tutti Newcastle, Brentford, Borussia DortmundAtletico Madrid in Spagna, assicura oggi Tuttosport tra le sue pagine. "La quotazione odierna di Stankovic è quindi di 40 milioni – cifra che garantirebbe ai nerazzurri un’immediata e incredibile plusvalenza -, ma momentaneamente la volontà dell’atleta è quella di provare a giocarsi le sue carte a Milano, anche perché sulla panchina dei campioni d’Italia siede il suo mentore Cristian Chivu, con cui aveva già lavorato nella Primavera nerazzurra", sottolinea il quotidiano sportivo torinese sulle sue pagine. 

Sezione: Rassegna / Data: Sab 06 giugno 2026 alle 10:46
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.