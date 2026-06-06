Ieri l'Inter ha annunciato il ritorno a casa di Aleksandar Stankovic, per il quale è stata esercitata la recompra da 23 milioni di euro dopo i 10 incassati dal Club Bruges nella passata stagione. Il serbo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031, ma ad oggi la permanenza a Milano non è ancora certa.

Tanti club in fila

Ad accorgersi della crescita del figlio di Dejan ci sono anche diversi club in giro per l'Europa, su tutti Newcastle, Brentford, Borussia Dortmund e Atletico Madrid in Spagna, assicura oggi Tuttosport tra le sue pagine. "La quotazione odierna di Stankovic è quindi di 40 milioni – cifra che garantirebbe ai nerazzurri un’immediata e incredibile plusvalenza -, ma momentaneamente la volontà dell’atleta è quella di provare a giocarsi le sue carte a Milano, anche perché sulla panchina dei campioni d’Italia siede il suo mentore Cristian Chivu, con cui aveva già lavorato nella Primavera nerazzurra", sottolinea il quotidiano sportivo torinese sulle sue pagine.