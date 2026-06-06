Il nome più caldo per il centrocampo del domani dell'Inter resta quello di Curtis Jones del Liverpool. Giocatore sul quale il Corriere dello Sport fa un ulteriore punto della situazione 'spoilerando': "Il club inglese lo valuta circa 30 milioni, mentre l’Inter è partita da un’offerta di 20 milioni ed è pronta a rilanciare".

Jones piace sia alla dirigenza di Viale della Liberazione che a Cristian Chivu, "che lo preferirebbe ad altri profili come Manu Koné". Per fare spazio al centrocampista inglese, "il principale candidato alla cessione è Davide Frattesi, che sembra destinato a lasciare Milano in cerca di nuove opportunità, soprattutto dopo il probabile rinnovo di Henrikh Mkhitaryan. Ulteriori acquisti dipenderanno comunque anche dalle future uscite della rosa" chiosa il quotidiano romano.

Sezione: Rassegna / Data: Sab 06 giugno 2026 alle 09:42
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi