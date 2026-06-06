Le parole di Marotta a Parma e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport aprono a riflessioni. Il presidente dell'Inter si sbilancia ancora su Palestra, ma a preoccupare sono le sue considerazioni su Stankovic. Cosa accadrà per entrambi?

L'Inter continua anche a trattare con il Liverpool per Jones e arrivano dichiarazioni importanti da parte di Federico Chiesa sul compagno di squadra.

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Sezione: Copertina / Data: Sab 06 giugno 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.