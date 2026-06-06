Che l’Inter abbia individuato in Oumar Solet il principale obiettivo per rinforzare la difesa ormai è noto e "sebbene non siano ancora iniziate trattative ufficiali con l’Udinese Calcio", come ha sottolineato il direttore sportivo del club friulano nelle scorse ore (LEGGI QUI). I rapporti tra i due club sono ottimi e c’è fiducia sulla possibilità di trovare un accordo, fa sapere il Corriere dello Sport. Solet ha superato altri candidati nella lista nerazzurra grazie alla sua versatilità: può giocare in tutte le posizioni della difesa a tre, è rapido, tecnico e adatto al calcio che vuole sviluppare Cristian Chivu.

L'Inter dal canto suo si prepara a salutare Francesco Acerbi Matteo Darmian e attende novità sul rinnovo di Stefan de Vrij, considera il francese già pronto per un ruolo importante. Esiste già un'intesa di massima con il giocatore per un contratto quinquennale e il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro, anche tramite l'opzione d'acquisto di prestito con obbligo di riscatto.

Sezione: Focus / Data: Sab 06 giugno 2026 alle 09:30
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi