Che l’Inter abbia individuato in Oumar Solet il principale obiettivo per rinforzare la difesa ormai è noto e "sebbene non siano ancora iniziate trattative ufficiali con l’Udinese Calcio", come ha sottolineato il direttore sportivo del club friulano nelle scorse ore (LEGGI QUI). I rapporti tra i due club sono ottimi e c’è fiducia sulla possibilità di trovare un accordo, fa sapere il Corriere dello Sport. Solet ha superato altri candidati nella lista nerazzurra grazie alla sua versatilità: può giocare in tutte le posizioni della difesa a tre, è rapido, tecnico e adatto al calcio che vuole sviluppare Cristian Chivu.

L'Inter dal canto suo si prepara a salutare Francesco Acerbi e Matteo Darmian e attende novità sul rinnovo di Stefan de Vrij, considera il francese già pronto per un ruolo importante. Esiste già un'intesa di massima con il giocatore per un contratto quinquennale e il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro, anche tramite l'opzione d'acquisto di prestito con obbligo di riscatto.