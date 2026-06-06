Ad agosto Perth ospiterà quattro squadre di calcio italiane di grande prestigio nell'ambito del festival del Calcio Italiano, e i tifosi provenienti da tutta l'Australia Occidentale saranno invitati a partecipare a uno dei più grandi eventi calcistici dello stato. Per questo, riporta il portale WAMN News, è stata lanciata la nuova iniziativa Community Tifosi attraverso il quale club locali, giocatori, volontari, famiglie e tifosi saranno messi in contatto con Milan, Inter, Juventus e Palermo in vista del loro arrivo. Incentrata sul tema "Mostra i tuoi colori", l'iniziativa mira a celebrare la cultura italiana, il calcio internazionale e lo spirito di comunità a Perth. In collaborazione con Football West, è stato selezionato un primo gruppo di club dell'Australia Occidentale per partecipare al programma, ma l'invito a manifestare il proprio interesse a tutti club affiliati a Football West è esteso a partire da lunedì 15 giugno.

Questo il primo gruppo di partecipanti, diviso per squadre

Juventus: Perth Azzurri SC, Swan United FC e Dampier Junior Soccer Club (Pilbara);

Milan: Armadale SC, Olympic Kingsway SC e La Fiamma Sporting Club (Mid West);

Inter: Bayswater City SC, Balcatta Etna FC e Denmark SC (Great Southern);

Palermo: Fremantle City FC, Mandurah City FC e Bunbury United SC (Sud-Ovest).

A contatto diretto con le squadre

Le squadre partecipanti prenderanno parte a una serie di esperienze legate al calcio e al torneo, tra cui attività del giorno della partita, accesso a sessioni di allenamento aperte, programmi di calcio giovanile e partecipazione alla parata. Si prevede che il torneo, riservato esclusivamente all'Australia, attirerà un numero significativo di visitatori provenienti da fuori dello stato, dando impulso al turismo locale e alle attività ricettive. Con migliaia di biglietti già venduti, sono ancora disponibili per tutte e tre le partite tramite Ticketmaster. Oltre la metà dei biglietti ha un prezzo inferiore a 100 dollari, con i biglietti per adulti a partire da 49,80 dollari.