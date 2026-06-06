L'Inter ha in mente una vera e propria rivoluzione per la fascia destra della prossima stagione. Dopo l'addio di Matteo Darmian, giunto alla scadenza del contratto, è prevista anche l'uscita di Denzel Dumfries (il Real Madrid ha confermato che pagherà la clausola rescissoria da 20milioni di euro) e quella probabile di Luis Henrique, giocatore che ha mercato. In entrata l'obiettivo numero uno resta invece Marco Palestra, valutato circa 50 milioni di euro dall'Atalanta.

Il piano per Palestra

Il piano dell’Inter descritto da Tuttosport è di finanziare la trattativa per arrivare al classe 2005 italiano grazie all'incasso in arrivo da Dumfries (i già citati 20 milioni della clausola) e quanto potrebbe entrare dalla cessione del brasiliano, su cui già a gennaio si era mosso il Besiktas che potrebbe ora tornare alla carica dopo l'arrivo di Vincenzo Italiano. L’Inter valuta il cartellino di Luis Henrique circa 20 milioni di euro, un prezzo che potrebbe ingolosire anche i club francesi o quelli inglesi. Il posto dell'ex Marsiglia potrebbe essere occupato da Andy Diouf dopo i buoni segnali lanciati al primo anno in Italia.

La trattativa e i costi

Sul tavolo per Palestra, al momento, l'Inter è arrivata a offrire 42 milioni di euro più bonus ma c’è ancora distanza con la valutazione che fa l’Atalanta del cartellino (50 milioni più bonus). "A tirare le file Alessandro Lucci, procuratore di Palestra e pure di Matteo Cocchi che può entrare nei discorsi tra i due club - scrive TS -. Viste le cifre in ballo, un ruolo determinante lo avrà soprattutto Oaktree: toccherà al fondo dare il via libera a quella che sarebbe una delle operazioni più importanti nella storia del club nerazzurro".