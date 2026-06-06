Fabio Capello, decano degli allenatori italiani, ha parlato a margine della Milano Football Week, che è cominciata oggi a City Life e che vi terrà compagnia fino al 14 giugno con ospiti d’eccezione, da Beppe Bergomi a Massimo Mauro, arrivando a Sebastien Frey e Christian Abbiati.

"Il mio ct sarebbe Conte"

Si comincia parlando della Nazionale: “Se dovessi decidere io, il mio ct sarebbe Antonio Conte - ha esordito -. Forse non abbiamo tantissima qualità, siamo messi bene a livello di attacco e centrocampo, ma a livello difensivo non ci siamo. Prenderete la Juventus: ha cercato un difensore, è arrivato Bremer e la squadra è cambiata. Nella mia Juve Chiellini giocava terzino, voleva correre e giocare alto. Gli chiesi: ‘ma cosa sei?’, ‘un difensore’ mi rispose. ‘E allora sai cosa devi fare? Difendere’”.

"In Serie A Inter ancora favorita"

"Per la prossima stagione vedo ancora favorita l'Inter. Chivu ha ridato fiducia alla squadra, ha ricompattato un gruppo sotto shock (dopo la finale di Champions persa contro il Psg a Monaco, ndr). L’esperienza da giocatore gli è servita tantissimo, essere in grado di parlare con i giocatori è fondamentale: devi essere credibile e avere la leadership".