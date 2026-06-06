Prima esperienza all'estero in carriera per Vincenzo Italiano. L'ex tecnico di Bologna e Fiorentina è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Beisktas.

Accordo fino al 2028

Il club turco ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'allenatore italiano per guidare la prima squadra. Il contratto firmato da Italiano avrà validità fino al termine della stagione 2027/28.

Con questa scelta, il Besiktas affida il proprio progetto tecnico a uno degli allenatori italiani più apprezzati degli ultimi anni, protagonista di importanti percorsi sia con la Fiorentina sia con il Bologna.

Il comunicato del Besiktas

Attraverso una nota ufficiale, il club bianconero ha accolto così il nuovo tecnico:

"Il Besiktas ha raggiunto un accordo con l'esperto allenatore italiano Vincenzo Italiano, che ricoprirà il ruolo di tecnico della prima squadra. Il contratto è stato firmato fino al termine della stagione 2027/2028. Siamo convinti che il nostro allenatore apporterà un contributo significativo al nostro club e gli diamo il benvenuto nella famiglia Besiktas, augurandogli ogni successo".