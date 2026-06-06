La Nazionale argentina perde un altro possibile tassello in vista della Coppa del Mondo 2026. Dopo le incertezze legate a Nico Paz, ora arriva anche lo stop per Leonardo Balerdi, difensore dell’Olympique de Marseille.

Infortunio durante l’allenamento

Il centrale argentino, 27 anni, ha accusato il problema fisico durante l’ultima seduta di allenamento prima dell’amichevole contro l’Honduras. Le prime indicazioni mediche parlano di uno stop di almeno un mese, un periodo che potrebbe compromettere la sua preparazione al torneo.

Mondiale a rischio

Secondo diversi media argentini, l’entità dell’infortunio potrebbe essere tale da mettere seriamente a rischio la sua partecipazione al Mondiale che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il giocatore avrebbe lasciato il campo visibilmente provato, con forte impatto emotivo sulla situazione.

Problemi per Scaloni

La possibile assenza rappresenterebbe un problema per il commissario tecnico Lionel Scaloni, costretto a rivedere le scelte difensive a ridosso dell’inizio della competizione.

Una stagione complicata

Per Balerdi si tratterebbe di un nuovo stop in una stagione già complessa. Il difensore cercava proprio nella rassegna mondiale un’occasione di rilancio, dopo un’annata tra alti e bassi con il Marsiglia.

Sezione: News / Data: Sab 06 giugno 2026 alle 14:04
Autore: Ludovica Ferrante
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