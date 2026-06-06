Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fatto chiarezza sulla situazione di Aleksandar Stankovic dopo il controriscatto dell’Inter dal Bruges per 23 milioni di euro, sottolineando come il futuro del centrocampista resti ancora in bilico.

Scenari aperti

Il giornalista ha spiegato che, nonostante il rientro in nerazzurro, la posizione del club non esclude scenari diversi: “Quando Marotta parla di Stankovic non chiude ad una sua partenza e la realtà è che le porte per un'eventuale partenza di Stankovic non sono chiuse”.

Al tempo stesso, la volontà del giocatore è chiara: “Il giocatore vuole restare all'Inter e ce la metterà tutta”, anche se non tutte le destinazioni sarebbero gradite.

40 milioni potrebbero far vacillare

Sul fronte mercato, la valutazione è già delineata: “Se queste offerte diventassero ufficiali, sui 38-40 mln diventerebbe difficile resistere”, mentre proposte meno ambiziose non sarebbero prese in considerazione dal centrocampista: “Stankovic non accetterà qualsiasi offerta”.

Romano ha infine ribadito che si tratta di una situazione aperta ma non scontata: l’Inter tiene tutte le opzioni sul tavolo, pronta a valutare eventuali proposte importanti, senza però considerare automatica la cessione del classe 2005.