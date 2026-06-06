Tony D'Amico non può ancora ritenersi ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Roma, per quanto tutto sia ormai definito tra le parti. Il manager non si è ancora liberato dal contratto con l'Atalanta perché non c'è intesa totale sul versamento di alcune mensilità. Quindi l'annuncio dalla Capitale non può ancora partire. Intanto però il mercato in casa giallorossa è in pieno svolgimento, come sottolinea Il Messaggero.

La prima settimana di giugno è quasi volata via e il tempo stringe. La Roma entro fine mese dovrà registrare circa 50 milioni di plusvalenze e la situazione legata al nuovo ds non aiuta. In uscita c'è Ziolkowski che piace al Nottingham. Il Tottenham si è affacciato dalle parti di Trigoria per chiedere informazioni su Evan Ndicka (valutato 35 milioni), ma l’ivoriano non è convinto poiché gli Spurs non giocheranno la Champions League, sullo sfondo c’è sempre l’Inter che lavora per rinforzare il pacchetto arretrato.