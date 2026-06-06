Alessandro Del Piero non è un grande appassionato di maglie da calcio, ma nella sua collezione personale ce ne sono tante di immenso valore scambiati con celebri avversari. Tra queste c'è anche quella di Ronaldo il Fenomeno, rivale nei tempi in cui il brasiliano indossava la maglia dell'Inter: "Io non sono un appassionato di maglie. L’ho scambiata con Maldini, con Zidane, con Ronaldo, con Ronaldinho - racconta dal palco del Festival della Serie A in corso in questi giorni a Parma -. Ovviamente ci sono dei giocatori iconici, ma non lo faccio per avere una maglietta: suggella qualcosa di particolare e di speciale, che per me è riconoscere uno che, magari dall’altra parte del mondo, è un po’ simile a me e ha passato certe cose come me. E che in qualche maniera mi ha ispirato. Molte volte ho cercato ispirazione nei miei avversari, perché ti creano quel senso di sfida di cui hai bisogno. Le motivazioni sono fondamentali".

Hai la maglia di Totti?

"Certo. Ma ne ho diverse: nel mio armadio ne ho di giocatori che forse nemmeno molti ricordano".

Totti è il giocatore più simpatico con cui hai giocato?

"Non faccio classifiche, come forse sapete. Francesco è simpaticissimo, non simpatico: come lui ce ne sono tanti altri, penso a Di Livio o Gattuso per esempio. Una marea. Dopo che passi tanto tempo insieme, e si creano certe dinamiche, si crea una sorta di complicità. Io e Totti rappresentavamo due fazioni importanti e spesso ci trovavamo a discutere di nostre eventuali liti di cui scrivevate sui giornali. Noi ci guardavamo e vi lascio immaginare… Lì si crea unione, si crea rispetto. Quello che avviene dietro le quinte è fondamentale".