Dopo aver contribuito all’eliminazione dell’Italia dalla corsa al Mondiale, Kerim Alajbegovic si prepara a un’estate che potrebbe consacrarlo tra i giovani più richiesti del calcio europeo. L’esterno offensivo classe 2007, attualmente di proprietà del Bayer Leverkusen, è rientrato in Germania dopo l’esperienza al Red Bull Salzburg, che ha esercitato un’opzione di recompra da circa 8 milioni di euro. Nonostante il rientro, il suo futuro resta incerto, con diversi club pronti a muoversi sul mercato.

Paragoni importanti e crescita esponenziale

Secondo il Mundo Deportivo, il giovane bosniaco presenta caratteristiche simili a Khvicha Kvaratskhelia per dribbling, velocità e capacità di saltare l’uomo, qualità che lo rendono uno dei profili più osservati dagli addetti ai lavori in vista delle prossime competizioni internazionali.

Serie A in prima fila

Le principali pretendenti arrivano dall’Italia: tra le squadre interessate figurano AS Roma, SSC Napoli, Inter Milan e AC Milan, tutte attente all’evoluzione del suo percorso e pronte a inserirsi in caso di apertura del Leverkusen alla cessione.

Sezione: Mercato / Data: Sab 06 giugno 2026 alle 13:05
Autore: Ludovica Ferrante
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