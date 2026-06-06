Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato un'intervista al portale The Athletic dove tra le altre cose ha parlato della mentalità incontrata in Italia: sottolineando un aspetto in particolare: "Molte squadre pensano a come batterti difendendo, non attaccando. Significa che se vuoi vincere devi essere pronto a scardinare difese che possono farti soffrire. Noi abbiamo talento e abilità tecniche, ma fisicamente non siamo 'animali' e i nostri avversarti quando ci incontrano la vogliono mettere sul piano fisico. Quindi dobbiamo essere bravi a portarli nella nostra zona di comfort e ad attaccare i loro punti deboli".

Quella sottile differenza

Il tecnico iberico ritiene che tra Serie A e Premier League ci sia quindi una differenza di fondo: "Vincere in Italia, dove ci sono tanti 0-0 e 1-0 non è facile. Quando guardi le squadre di Premier League, vedi una struttura. Vedi cosa cercano di fare. Vedi lo stile che vogliono imporre. Qui, molte volte, è impossibile. È impossibile capire cosa sta succedendo. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione ai dettagli".