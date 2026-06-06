Dopo la sconfitta nell'amichevole contro il Belgio, la Croazia nazionale di calcio si prepara ad affrontare la Slovenia nazionale di calcio nell'ultimo test prima dell'esordio al Mondiale contro l'Inghilterra.

Prove generali in vista del Mondiale

In conferenza stampa, il commissario tecnico Zlatko Dalic ha spiegato che la sfida contro la Slovenia servirà per testare nuove soluzioni tattiche in vista del torneo. "La Slovenia ci offre l'opportunità di provare cose nuove. Abbiamo in programma di giocare le partite contro Ghana e Panama con moduli diversi e con più attaccanti. Vogliamo vincere anche contro l'Inghilterra, ma dobbiamo assolutamente vincere contro Ghana e Panama. Gli sloveni cercheranno di metterci in difficoltà, noi cercheremo di essere realistici".

Elogi per Petar Sucic

Tra i temi affrontati dal ct croato c'è stato anche Petar Sucic, centrocampista dell'Inter Milan e uno dei giovani più attesi della nazionale. Dalic ha sottolineato la crescita del giocatore e la sua capacità di adattarsi a diversi contesti tattici: "Sucic ha già giocato in coppia con Luka Modric e la cosa funzionava bene. Contro il Belgio lo abbiamo schierato insieme a Baturina perché sono più giovani e veloci. Petar è un giocatore versatile, è in continua crescita ed è bravo".

Un'arma in più per la Croazia

Le parole del ct confermano la fiducia riposta nel centrocampista nerazzurro, considerato una risorsa importante sia per il presente sia per il futuro della Croazia. La sua duttilità e la capacità di interpretare più ruoli in mezzo al campo potrebbero rivelarsi decisive nel percorso mondiale della selezione balcanica.