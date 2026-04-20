Buona notizia per i tifosi dell'Inter e in particolare per la squadra femminile guidata da Gianpiero Piovani, che sta disputando un'ottima stagione. In mattinata il club nerazzurro ha annunciato il rinnovo fino al 2028 del contratto del centrocampista Lina Magull, uno dei punti di forza e d'esperienza del gruppo Women. A seguire il comunicato stampa:

FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Lina Magull. La centrocampista tedesca classe 1994 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028.

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 20 aprile 2026 alle 10:48
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.