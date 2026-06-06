Gian Piero Gasperini nei giorni scorsi è stato chiarissimo: Gianluca Mancini non lascerà la Roma perché lui stesso vuole rimanere. Ne parla stamattina Il Messaggero. All'Inter il giocatore non dispiace ma il prolungamento del contratto non è in discussione.

I primi dialoghi sono stati positivi e non appena D’Amico salirà in sella firmerà il prolungamento fino al 2029 (con opzione per un altro anno), da limare solo alcuni dettagli economici ma la firma arriverà. Anche perché Mancini non ha intenzione di cambiare aria, è uno dei fedelissimi di Gasp che lo ha fatto esordire in Serie A a Bergamo e ora che lo ha ritrovato a Roma non vuole farselo scappare. È un punto fermo del pacchetto arretrato: solamente due le partite saltate in campionato, una per squalifica e l’altra per un problema fisico. 'Un romanista nato a Pontedera', qualcuno lo ha definito così. Gianluca è nato e cresciuto in Toscana – con l’Inter nel cuore tra l’altro – ma ormai è un romanista a tutti gli effetti. E andare via per lui significherebbe tradire una piazza che non gli ha mai voltato le spalle.