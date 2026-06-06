Ufficializzato il suo approdo alla Pianese, Andrea Zanchetta, ex tecnico della Primavera dell'Inter da oggi nuovo allenatore della formazione bianconera toscana, esprime così la sua voglia di intraprendere questa nuova avventura in Serie C dopo la fine non felice dell'esperienza a Novara: "Sono molto felice e orgoglioso di iniziare questa avventura alla Pianese. Ringrazio il presidente e la società per la fiducia che mi hanno accordato. Arrivo in un club che negli ultimi anni ha dimostrato organizzazione, serietà e capacità di crescita. Non vedo l'ora di iniziare".

Sezione: News / Data: Sab 06 giugno 2026 alle 16:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.