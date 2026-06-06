Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sul futuro di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool seguito dall’Inter, chiarendo che la trattativa è ancora aperta ma complessa.
Il giornalista ha spiegato come l’interesse nerazzurro sia concreto, anche se poco emerso pubblicamente: “Chiesa ha confermato l'interesse dell'Inter per Curtis Jones, a livello di dichiarazioni pubbliche nessuno aveva nominato Jones”.
Romano ha poi confermato che i contatti proseguono, ma con distanza tra le parti: “C'è un bel po' di distanza tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Liverpool ma che l'operazione è ancora viva, continua”, sottolineando come restino da definire anche gli accordi con il giocatore.
Sul gradimento del centrocampista inglese, il quadro è positivo: “Curtis Jones ci sta pensando, già a gennaio ha dato un'apertura totale all'Inter”, con l’idea di un percorso di crescita che potrebbe passare dalla Premier alla Serie A con un ruolo da protagonista.
Infine, il nodo economico: “La richiesta del Liverpool è 30 mln più bonus e percentuale sulla rivendita, l'Inter parte da 20 mln, quindi c'è ancora da lavorare”, con una distanza ancora significativa ma non tale da chiudere la porta all’operazione.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 21:05 Italia di nuovo in campo, Baldini: "I ragazzi devono giocare con tranquillità"
- 20:50 Mancini: "Chivu straordinario all'Inter, ma aveva fatto bene anche a Parma"
- 20:35 Amichevole tra Svizzera e Australia: Akanji titolare nell'undici elvetico
- 20:20 Zielinski, quasi 90' con la Nigeria: "Dovevo uscire all'intervallo però..."
- 20:05 Tarantino conferma: "C'è stata la possibilità di andare alla Roma"
- 19:50 Perché Jones è il profilo che manca nella mediana dell'Inter
- 19:35 Mancini-Roma, rinnovo in stand-by. Ma la volontà giallorossa è chiara
- 19:20 Sky - Provedel, Inter al lavoro: il futuro dipende dal destino di Mandas
- 19:10 Tegola per l'Argentina di Lautaro: perso un elemento in vista dei Mondiali
- 18:55 Abodi: "Dopo tre Mondiali mancati, spero non ci sia spazio per equivoci"
- 18:40 Como, Suwarso: "Il futuro di Nico Paz resta nelle mani del Real Madrid"
- 18:25 Samaden: "Palestra è arrivato a questo livello grazie all'Atalanta Under 23"
- 18:18 Tarantino: "Cocchi esempio della crescita del vivaio Inter. E Stankovic..."
- 18:08 Besiktas, Italiano: "Voglio qui i migliori. Vedremo le questioni urgenti"
- 17:54 Briatore: "Calcio italiano da stravolgere, per farlo serve un commissario"
- 17:54 Tarantino: "Vincere è bello, ma per i giovani conta il percorso"
- 17:39 Simonelli: "DDL Marcheschi, c'è interesse per valorizzare il calcio italiano"
- 17:25 Capello: "Come si risolve la crisi Milan? Non si sa, situazione difficile"
- 17:10 Perth ospita il calcio italiano: coinvolti anche i club della Western Australia
- 16:55 Zanchetta si presenta alla Pianese: "Non vedo l'ora di cominciare"
- 16:41 Akanji, 'incidente' con lo sponsor: "Non mi ritenevano abbastanza svizzero"
- 16:27 Stankovic-Inter, possibili offerte. Ma il serbo vuole giocarsi le sue chance
- 16:12 Fabregas: "In Italia tanti 0-0 e 1-0, vincere in Serie A non è facile"
- 15:58 Romano: "Jones-Inter, trattativa viva. Ma c'è distanza con il Liverpool"
- 15:44 Capello: "Vedo ancora favorita l'Inter, Chivu ha dato fiducia. Il mio ct è Conte"
- 15:14 UFFICIALE - L'ex Inter Zanchetta è il nuovo allenatore della Pianese
- 14:59 Besiktas, le prime parole di Italiano: "C'è grande sintonia, credo nel lavoro che faremo"
- 14:34 Francia, Mbappé: "Abbiamo tanti reduci del 2018 e 2022, possiamo fare bene"
- 14:19 Juventus, archiviato dal GIP il procedimento sul bilancio del 2022
- 14:04 Argentina, altra tegola: Balerdi a rischio Mondiale dopo Nico Paz
- 13:49 UFFICIALE - Italiano riparte dalla Turchia: è il nuovo allenatore del Besiktas
- 13:44 Croazia, il ct Dalic promuove Sucic: "È versatile e in continua crescita"
- 13:19 Del Piero: "Scambio di maglia con Ronaldo, non sono un appassionato"
- 13:05 Dalla Spagna: Alajbegovic il nuovo Kvaratskhelia? Anche l'Inter su di lui
- 12:50 Ct Slovenia: "Giusto che Topalovic venga convocato in Nazionale maggiore"
- 12:42 Barça, Olmo: "Eravamo più forti sia dell'Inter che dell'Atletico"
- 12:28 Marotta racconta: "A Recoba ho visto fare giocate inimmaginabili"
- 12:14 Capello e il calendario: "Juve-Inter da scudetto? Bello pensarlo perché..."
- 12:00 PALESTRA e STANKOVIC, "traduciamo" il MAROTTIANO: temo per ALEX! SUPER INDIZIO di CHIESA su JONES
- 11:45 Marotta: "Champions, giusta prudenza di Chivu. Nuovo stadio un'esigenza"
- 11:29 TS - Inter pista fredda: il Como prepara l'assalto per Muharemovic
- 11:16 Under 18, definiti gli orari delle semifinali Scudetto: la data di Inter-Torino
- 11:02 Marotta a 360°: "Palestra, il cammino è lungo. Serve pazienza"
- 10:46 TS - Stankovic vuole restare all'Inter, ma quattro club ci pensano: il punto
- 10:33 L'ex allenatore di Palestra: "Non soffrirebbe il salto in una big come l'Inter"
- 10:20 TS - Via Dumfries e forse Luis Henrique, dentro Palestra: rivoluzione Inter
- 10:08 CdS - Mancini, la stagione della Roma non comincia senza il suo rinnovo
- 09:55 Il Messaggero - Il Tottenham punta Ndicka. Ma l'ivoriano non è convinto
- 09:42 CdS - Inter, pronta al rilancio per Jones. Chivu lo preferisce a Koné
- 09:30 CdS - Solet obiettivo principale per la difesa. Ancora nessuna trattativa, ma c'è fiducia
- 09:28 Il Messaggero - Mancini resterà a Roma. Pronto il rinnovo fino al 2029
- 09:15 GdS - Stankovic è tornato a casa e vuole restarci. Il piano dell'Inter
- 09:00 CdS - Inter, per Palestra ora serve lo sforzo. Marotta e Percassi pronti all'incontro
- 08:44 Tra consigli e spoiler, Chiesa avvicina Jones all'Inter: "Mi ha chiesto..."
- 08:30 Marotta, il mezzo dribbling su Palestra: "Piace a tutti. Gli italiani..."
- 08:15 Marotta: "Inter, la Champions e poi vado in pensione... Marotta League, fango nel ventilatore"
- 00:02 Sky - Stankovic vuole giocarsi le sue carte all'Inter. Il club però aspetta
- 00:00 Non cambiamento, ma evoluzione
- 23:47 Calhanoglu promessa elettorale di Hakan Safi? L'Inter non sa nulla
- 23:43 Marianella: "Esposito si è preso l'Inter subito, è sintomo di carattere"
- 23:28 Colonia, Halfmann: "Non dimenticheremo facilmente la gara con l'Inter"
- 23:14 videoChivu racconta la gestione del caso Bastoni
- 22:59 D'Ambrosio: "Dumfries via dall'Inter, la questione è semplice. Ora Palestra"
- 22:45 CIES - Boom Pio Esposito: ora vale più di Lautaro Martinez
- 22:34 Sessa, commissario stadi: "EURO2032, lo stadio di Inter e Milan ci sarà"
- 22:20 L'Inter lavora alla nuova difesa, tra certezze e dubbi. Che ruolo per Solet?
- 22:13 Montella: "Stiamo reinserendo gradualmente Calhanoglu in squadra"
- 22:05 Parma, Cherubini: "Chivu è in un grandissimo club che lo ha aiutato"
- 21:57 De Siervo: "Alla Scala omaggio ai protagonisti del nostro campionato"
- 21:43 Derby d'Italia all'ultima d'andata, è una prima volta storica per la Serie A