Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sul futuro di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool seguito dall’Inter, chiarendo che la trattativa è ancora aperta ma complessa.

Il giornalista ha spiegato come l’interesse nerazzurro sia concreto, anche se poco emerso pubblicamente: “Chiesa ha confermato l'interesse dell'Inter per Curtis Jones, a livello di dichiarazioni pubbliche nessuno aveva nominato Jones”.

Romano ha poi confermato che i contatti proseguono, ma con distanza tra le parti: “C'è un bel po' di distanza tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Liverpool ma che l'operazione è ancora viva, continua”, sottolineando come restino da definire anche gli accordi con il giocatore.

Sul gradimento del centrocampista inglese, il quadro è positivo: “Curtis Jones ci sta pensando, già a gennaio ha dato un'apertura totale all'Inter”, con l’idea di un percorso di crescita che potrebbe passare dalla Premier alla Serie A con un ruolo da protagonista.

Infine, il nodo economico: “La richiesta del Liverpool è 30 mln più bonus e percentuale sulla rivendita, l'Inter parte da 20 mln, quindi c'è ancora da lavorare”, con una distanza ancora significativa ma non tale da chiudere la porta all’operazione.