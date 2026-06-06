Intervista ai microfoni di Sportweek per l'attaccante francese del Real Madrid Kylian Mbappé in vista del Mondiale che sta per cominciare, ricordando anche l'esperienza del 2022 condivisa con Marcus Thuram.

Due precedenti al Mondiale

Cosa le hanno lasciato le sue prime due Coppe del Mondo?

"Cose positive. La prima la vittoria, la seconda la possibilità di apprendere dalla sconfitta. Con l'Argentina siamo arrivati ai rigori, e quindi penso alla gestione delle emozioni, dei tempi di una finale quando c'è enorme tensione in uno scenario che è totalmente impazzito e tu devi restare con la mente gelida. Ora abbiamo più esperienza. Siamo in quattro superstiti della vittoria nel 2018, e tanti del 2022. E i nuovi che sono arrivati hanno grande talento e sono certo che ci aiuteranno a continuare così e, spero, a vincere la Coppa".

Cosa pensa del Mondiale a 48 squadre?

"E un'opportunità per tanti Paesi che non potrebbero qualificarsi se fosse ancora a 32. E una possibilità incredibile per tante nazionali. E ora che sono qui con te che sei italiano, devo dirlo, mi dispiace tantissimo”.