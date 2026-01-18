Terminata la pausa invernale, torna in campo l'Inter Women di Gianpiero Piovani, che ospita all'Arena Gianni Brera la Juventus di Max Canzi nel primo impegno ufficiale del 2026. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 10 Magull, 27 Csiszar, 8 Vilhjalmsdottir, 22 Schough; 7 Bugeja, 31 Wullaert.

In panchina: 32 Belli, 35 Robbioni, 4 Pleidrup, 6 Santi, 9 Polli, 11 Van Dijk, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 33 Bartoli.

Coach: Gianpiero Piovani

JUVENTUS (4-3-3): 1 De Jong; 27 Krumbiegel, 23 Salvai, 5 Harviken, 3 Carbonell; 29 Pinto, 13 Walti, 6 Schatzer; 9 Beccari, 10 Girelli, 14 Vangsgaard.

In panchina: 31 Capelletti, 40 Mallardi, 4 Kullberg, 8 Rosucci, 11 Bonansea, 17 Godo, 19 Thomas, 25 Calligaris, 28 Moretti, 33 Brighton, 36 Cambiaghi, 71 Lenzini.

Coach: Massimiliano Canzi

Arbitro: Cappai

Data: Dom 18 gennaio 2026 alle 15:15
