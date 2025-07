L'Inter Women è torna in campo per la stagione 2025/26. Dopo il raduno iniziato il 13 luglio al KONAMI Youth Development Centre, dal 27 luglio al 4 agosto si allenerà nel ritiro di Brunico, in Val Pusteria.

Questo il programma completo della preseason nerazzurra:

BSC YOUNG BOYS WOMEN - INTER WOMEN venerdì 25 luglio 2025 alle ore 17:00 | Stadio Sempach Seeland di Lucerna (Svizzera)

INTER WOMEN- RANGERS WOMEN’S FOOTBALL CLUB mercoledì 30 luglio ore 17:00 | Centro Sportivo di Stegona - Brunico

INTER WOMEN- PARMA WOMEN lunedì 4 agosto ore 17:00 | Ronzone (TN)

INTER WOMEN- ROMA WOMEN domenica 10 agosto ore 18:00 | KONAMI Youth Development Centre - Milano

THE WOMEN'S CUP Arena Civica di Milano

14 agosto Semifinale 1: Juventus vs Como Women – ore 18:00 Semifinale 2: INTER vs Atlético Madrid – ore 21:00

17 agosto Finale 3° posto – ore 17:00 Finalissima – ore 20:00