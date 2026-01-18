Le due squadre danno vita ad un primo tempo molto bello: avvio veemente della Juventus che dopo appena quattro minuti trova la rete del vantaggio con l'inserimento perfetto di Cecilia Salvai su corner. Le nerazzurre subiscono per qualche minuto la veemenza avversaria ma non si scompongono, ricompattano i ranghi e riescono a ribaltare la situazione coi gol di Karolina Lea Vilhjálmsdóttir che infila De Jong con un bel diagonale dopo un lancio perfetto di Tessa Wullaert e di Marija Ana Milinkovic che trova la zuccata vincente anche lei da calcio d'angolo. In mezzo, la splendida parata di Cecilia Runarsdottir su Cristiana Girelli.

La ripresa inizia su ritmi più blandi, fin quando le ragazze di Max Canzi prendono le redini del gioco creando una serie di occasioni pericolose. Le nerazzurre riescono però a reggere l'urto e festeggiare una vittoria preziosissima contro le campionesse d'Italia che porta l'Inter a quota 18 punti. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 18 gennaio 2026 alle 17:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
