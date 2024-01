L'Inter Women torna in campo per affrontare il Napoli nel match valido per la 14ª giornata della Serie A femminile. Ecco le scelte ufficiali di Biagio Seno e Rita Guarino per la gara con calcio d'inizio in programma alle ore 12:30.

NAPOLI (4-3-2-1): 42 Bacic; 26 Bertucci, 44 Pettenuzzo, 5 Di Marino, 3 Kobayashi; 18 Giai, 20 Gallazzi, 33 Pellinghelli; 20 Chmielinski; 17 Corelli, 9 Del Estal. A disposizione: 1 Beretta, 6 Veritti, 7 Giacobbo, 8 Mauri, 10 Banusic, 19 Kajzba, 21 Fabiano, 29 Lazaro. Coach: Biagio Seno

INTER (3-5-2): 21 Cetinja; 55 Tomter, 19 Alborghetti, 3 Bowen; 14 Robustellini, 23 Magull, 4 Junge Pedersen, 6 Santi, 13 Merlo; 36 Cambiaghi, 11 Bonfantini. A disposizione: 12 Piazza, 7 Bugeja, 9 Polli, 17 Fordos, 18 Pandini, 25 Thøgersen, 27 Csiszar, 31 Capecchi, 99 Jelcic. Coach: Rita Guarino.