Primo raduno stagionale per le Azzurrine dell'Italia Femminile Under 16. Sulla panchina delle siederà Marco Dessì, nella scorsa stagione vice di Viviana Schiavi, che ha diramato oggi le sue prime convocazioni come rende noto la FIGC attraverso i canali ufficiali.

Sono 24 le calciatrici (23 classe 2008 e una classe 2009, il portiere della Juventus Anna Mallardi) che prenderanno parte allo stage in programma da lunedì 2 a giovedì 5 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano, tra le quali le interiste Matilde Robbioni, Martina Bressan, Sofia Verrini, Rachele Giudici e Lucrezia Sasso.

L’elenco completo delle convocate

Portieri: Giorgia Cardarelli (Arezzo), Anna Mallardi (Juventus), Matilde Robbioni (Inter);

Difensori: Marianna Arciprete (Napoli), Carlotta Bersanetti (Sampdoria), Elisa Bertero (Juventus), Martina Bressan (Inter), Camilla Carosi (Roma), Sara Terlizzi (Roma), Caterina Venturelli (Sassuolo), Sofia Verrini (Inter);

Centrocampiste: Aurora Bonacorsi (Sampdoria), Laura Cortinovis (Atalanta), Rachele Giudici (Inter), Caterina Iannaccone (Roma), Angelica Montaperto (Milan), Nicole Nizzoli (Sassuolo), Giada Peres (Milan), Veronica Zatta (Cittadella);

Attaccanti: Ginevra D’Agostino (Como), Iris Di Falco (Milan), Lucrezia Sasso (Inter), Annais Stendardi (Milan), Viola Volpini (Juventus).